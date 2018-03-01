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01 марта 2018
20:26  01 марта 2018 0

«URA.RU» — в январском ТОП-3 лидеров цитируемости в соцсетях России

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, iphone se
Новости агентства популярны среди завсегдатаев соцсетейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале 2018 года «URA.RU» сохранило место в ТОП-3 самых цитируемых СМИ России. Крупнейшее информационное агентство Урала по-прежнему опережают лишь РИА «Новости» и ТАСС.

Как сообщили «URA.RU» в опубликовавшей рейтинг аналитической компании «Медиалогия», самыми популярными материалами агентства в этот период стали новости об отношении к коррупционным преступлениям в российском парламенте («В Госдуме призвали не лишать свободы за коррупцию»), о процессе по делу вставшего на защиту девушки екатеринбуржца Влада Рябухина («Очкарику грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-„южанину“») и о реакции граждан страны к репертуару главных телеканалов («„Полный мрак“. Россияне в ярости от новогодних шоу на ТВ»).

Самыми цитируемыми сюжетами РИА «Новости» за то же время стали материалы о смерти Михаила Державина и Людмилы Сенчиной. Также агентство сообщало о новых санкциях США против России, нападениях на школы в Бурятии и в Перми, о турецкой военной операции в Сирии. ТАСС, в свою очередь, лидировал в рейтинге цитируемости в СМИ. Самыми популярными текстами января стали новости о расширении антироссийских санкций минфина США, о недопуске российских спортсменов на ОИ-2018 и нападении на школу в Бурятии.

«URA.RU» уже несколько раз входило в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях. В августе 2017 года «Медиалогия» констатировала, что агентству удается уже два года подряд сохранять лидирующие позиции среди свердловских СМИ. По итогам прошедшего года «URA.RU» оказалось в тройке самых цитируемых СМИ России, набрав в соцмедиа более двух миллионов гиперссылок.

Индекс цитируемости рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 42 тысяч открытых источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ). Учитывается также число ссылок в других СМИ и влиятельность источника. При этом исключается взаимная перекрестная цитируемость.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
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