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20 марта 2018
19:36  20 марта 2018 0

Полпред президента в УрФО предложил возродить Уральский региональный центр МЧС. Но не в Екатеринбурге, а намного севернее

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург
Холманских предложил создать Уральский центр МЧС со штабом в ХМАОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских предложил восстановить Уральский региональный центр МЧС, правда, с дислокацией не в Екатеринбурге, как прежде, а в ХМАО, как географическом центре Уральского федерального округа. Это заявление прозвучало на совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которое он провел с главами субъектов Уральского округа в Екатеринбурге.

«В марте прошлого года был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС, который имел в своем составе авиационно-спасательный центр и обеспечивал координацию сил и средств систем МЧС на уровне округа. Передача полномочий в Сибирский центр, который находится в Красноярске, за две тысячи километров от нас, с моей точки зрения, существенно повлияла на эффективность работы существующей системы предупреждения и ликвидации ЧС. Подтверждением этого является и отсутствие на сегодняшнем совещании руководителя Сибирского регионального центра», — сказал Игорь Холманских, выступая на совещании.

Этот вопрос был поднят после того, как Холманских сообщил, что полторы тысячи лесных пожаров в 2017 году принесли ущерб на три миллиарда рублей. Огнем были повреждены 280 тысяч гектаров леса. «Помощь в режиме ЧС оказывают специальные парашютисты-десантники авиалесоохраны. Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем, на территории УрФО этот резерв отсутствует», — сообщил Холманских.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в марте 2017 года был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС. Его функции были переданы Сибирскому региональному центру, с руководством в Красноярске. В результате реформы прекратил существование «Авиационно-спасательный центр» Уральского регионального центра МЧС, который базировался в Кольцово. После реформы из авиапарка на весь УрФО остался один единственный вертолет Ми-8.

Александр Лукманов
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