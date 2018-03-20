Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Екатеринбурге совещание для глав регионов Уральского федерального округа. Встреча состоится на улице Добролюбова, в здании резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских.
На встречу с секретарем Совбеза едут главы всех уральских территорий. В совещании примут участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Кобылкин, Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова, Челябинской области — Борис Дубровский, Курганской области — Алексей Кокорин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Также среди участников будут представители федеральных министерств и ведомств.
Стала известна программа встречи. Первым вопросом станет рассмотрение работы МЧС. Предстоит «обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ. Кроме того, сообщают в ведомстве, будет обсуждаться работа, направленная на импортозамещение в целях национальной безопасности.