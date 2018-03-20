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Главные новости Пермского края
21:04  20 марта 2018 0

Наказаны виновные из пермской больницы, где вместо туалетной бумаги использовали документы с персональными данными пациентов

Три сотрудника получили дисциплинарные взысканияФото: Дмитрий Барановский

В Большесосновской центральной районной больнице в Пермском крае закончена проверка фактов использования вместо туалетной бумаги документов с персональными данными пациентов. Три специалиста получили дисциплинарные взыскания.

В больнице провели собрание персонала, где обсуждалось исполнение законодательства по сохранению медицинской документации и неразглашению персональных данных. Об этом рассказала главный врач Светлана Рубцова, сообщает properm.ru. Наказаны три сотрудника: медсестре стоматологического кабинета и врачу-стоматологу сделали выговор, заместитель главного врача по поликлинике получил замечание.

О грубом нарушении правил рассказал врач Дмитрий Барановский, ранее руководивший Уинской районной больницей. Приехав в Большесосновскую центральную районную больницу, медработник обнаружил в туалете пачки документов о приеме пациентов. Сведения, указанные в бланках, врачи не имеют права разглашать.

Ранее в Пермском крае произошел еще один похожий случай. В Кочевской больнице вместо туалетной бумаги использовали бланки с данными пациентов. Нарушение обнаружил региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков.

Ольга Кулакова
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