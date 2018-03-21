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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
04:21  21 марта 2018 0

Детектор лжи подтвердил интимную близость Трампа с порноактрисой

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Дональд Трамп полностью отрицает интимную связь с бывшей порноактрисой Стефани КлиффордФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, которая утверждает, что в 2006 году состояла в интимных отношениях с главой США Дональдом Трампом, успешно прошла проверку на детекторе лжи.

Телеканал NBC заполучил отчет о тесте, который был проведен еще шесть лет назад. В нем сообщается, что с вероятностью 99 процентов экс-стриптизерша не лгала, когда рассказывала об интимной близости с Трампом. Специалист, который проводил тест, подтвердил подлинность отчета.

«Задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, Клиффорд прошла детектор лжи, который подтвердил ее отношения с Трампом», —— цитирует ТАСС адвоката стриптизерши Майкла Авенатти.

Напомним, в январе этого года американские СМИ сообщили, что бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили 130 тысяч долларов, чтобы она не разглашала информацию об интимной близости с президентом США Дональдом Трампом. Причиной являлось нежелание американского лидера сообщать об измене своей супруге, тем более накануне выборов.

Клиффорд также обращалась в суд с требованием признать соглашение о неразглашении данных о ее связи с Трампом недействительным, так как глава США не поставил свою подпись под ним. Через некоторое время Трамп выиграл суд против бывшей порноактрисы.

Александр Черноскутов
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