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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
08:20  21 марта 2018 0

Кудрин призвал провести непопулярные реформы до следующих выборов

Всероссийский форум
Руководитель ЦСР назвал три главные задачи будущего правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что до следующей предвыборной кампании будущему правительству необходимо провести непопулярные реформы в стране. Он напомнил, что следующая кампания стартует уже в 2020 году.

«Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка», — уточнил Кудрин в статье для «Коммерсанта». По его словам, за предстоящие два года новому правительству следует сделать все то, что откладывалось из-за предстоящих выборов под отговоркой «эти меры непопулярны».

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«Если вдуматься, это такое же бессмысленное выражение, как „лекарства непопулярны“ или „учиться непопулярно“. Но мы все понимаем, что и лечиться, и учиться необходимо», — подчеркнул руководитель ЦСР. По его мнению, перед новым правительством будет стоять стоять три главные задачи.

Первой задачей Кудрин обозначил реформу государственного управления. Правительство страны, по его мнению, должно показывать хороший пример стране, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению, а также на деле реализовывать повестку развития. Вторая задача заключается в определении приоритетов развития, которые в своем послании обрисовал президент России Владимир Путин.

Третьей задачей руководитель ЦСР назвал предсказуемость политики. Граждане страны и бизнес, по его мнению, нуждаются в ясной картине предстоящих изменений. «Неясность и непоследовательность — вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс», — подчеркнул Кудрин. Ранее руководитель ЦСР заявил, что увеличение показателя ВВП в 1,5 раза к 2025 году станет возможным только при темпе роста экономики в 6%, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Шестак
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