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21 марта 2018
Главные новости 
11:35  21 марта 2018 0

Первый тюменский политзаключенный Алексей Кунгуров исчез из курганской колонии. «Будем ждать письма»

Кунгуров Алексей, кунгуров алексей, kungurov alexey
Тюменскому блогеру ужесточили режимФото: wikipedia.org/ Dmitry Rozhkov

Известного блогера, первого тюменского политзаключенного Алексея Кунгурова перевели в колонию общего режима, ужесточив таким образом режим содержания. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила супруга блогера Асия Байшихина. Куда именно отправили Кунгурова, пока неизвестно.

«Решение по перережиму (изменению режима содержания, — ред.) вынесли еще в начале года, оно было обжаловано, — рассказала собеседница агентства. — Алексею ужесточили режим: с колонии-поселения изменили на общий режим». По словам супруги блогера, последние месяцы Кунгурова вообще не выпускали из штрафного изолятора. «Он практически все время находился в ШИЗО. Но если раньше он там был 10-15 суток, потом на пару дней выпускали, то последние пару месяцев выпускать вообще перестали. Поводы (для помещения в ШИЗО, — ред.) были совершенно смехотворными».

По словам Асии Байшихиной, о переводе Кунгурова в другую колонию они узнали случайно — во вторник адвокат обнаружил, что Алексея уже нет в курганской колонии-поселении. «Никто не знал о дате перевода. 15 марта у него был адвокат, и никакой информации о том, что могут перевести, не было. А 16 марта его уже отправили». Собеседница агентства отметила, что, как правило, о своем новом местонахождении заключенный сообщает сам письмом по прибытии в колонию. «Будем ждать письма», — подытожила она.

Предположительно, Кунгурова могли отправить в Нижневартовск через Омск, сообщается на его странице «ВКонтакте». В другую колонию тюменского блогера отправили за три месяца до окончания срока заключения.

В пресс-службе курганского УФСИН оказались не готовы оперативно прокомментировать судьбу заключенного и пообещали перезвонить позже. Тюменский блогер Алексей Кунгуров 20 декабря 2016 года был признан виновным в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ) и приговорён к двум годам заключения в колонии-поселении.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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