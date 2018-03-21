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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Курганской области
15:31  21 марта 2018 2

Курганская школьница, стрелявшая в одноклассников, «на руках свастики рисовала», а пистолет ей подарил отец

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
Одноклассницы говорят, что девочка всегда была замкнутойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Нападавших в шадринской школе девочек было трое. Одной из них накануне папа подарил пневматический пистолет.

По словам одноклассницы нападавшей, она была «всегда замкнутая, на руках свастики рисовала», пишет телеканал 360. Собеседница издания говорит, что стрельба произошла на первом уроке, но паники не было, просто приехала полиция и вывела детей на улицу. Она добавила, что после стрельбы одного мальчика увезли в больницу. Всего в инциденте пострадало семеро детей.

Информацию о том, что пистолет школьнице подарил отец, рассказала ее бабушка. Зачем он это сделал, неизвестно. Родители девочки находятся в разводе: она живет с мамой и бабушкой. Мама девочки призналась, что запустила воспитание девочки и готова понести наказание. На данный момент они находятся в полицейском отделении, где допрашивают ее дочь.

Нападение в одной из школ Шадринска Курганской области произошло сегодня утром, 21 марта. Девочка несколько раз выстрелила в учеников седьмого класса.

Семен Гринберг
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