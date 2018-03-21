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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
20:17  21 марта 2018 0

Явлинский напомнил Путину о вреде Томинского ГОКа, а автор фильма о президенте на всю страну ему ответил

Григорий Явлинский на встрече с избирателями. Пермь, явлинский григорий
Лидер «Яблока» поднял тему ГОКа перед президентомФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг Томинского ГОКа в Челябинске
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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство Томинского ГОКа под Челябинском может усугубить экологические проблемы большого города. Как сообщили «URA.RU» в региональном отделении партии, это было произнесено на встрече Путина с кандидатами, участниками президентских выборов. Слова Явлинского и тему Томинского ГОКа прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев, снявший предвыборный фильм о Владимире Путине.

Встреча президента со своими бывшими соперниками состоялась 19 марта. Сообщение о том, что Григорий Явлинский говорил с Путиным о Томинском ГОКе, проекте «Русской медной компании» (РМК), появилось 21 марта на официальном сайте «Яблока». «Лидер партии Григорий Явлинский на встрече 19 марта с президентом Владимиром Путиным обратил его внимание на усугубление экологических проблем в Челябинской области в связи с предполагаемым строительством Томинского ГОКа», — говорится в сообщении. Челябинские «яблочники» в 2014 году поднимали вопрос о возможных экологических последствиях строительства комбината, но потом инициативу борьбы со строительством у них перехватили лидеры движения «СтопГОК».

В день, когда появилось сообщение «Яблока», телеведущий Владимир Соловьев, известный своей дружбой с совладельцем РМК Игорь Алтушкиным, в прямом эфире радио «Вести FM» ответил Явлинскому. Он связался по телефону с вице-президентом РМК Натальей Гончар и спикером райсобрания Коркинского района Натальей Лощининой. «Смотрю новости и с большим интересом опять слышу историю про то, что на встрече президента Российской Федерации с его конкурентами Григорий Алексеевич Явлинский и Владимир Вольфович Жириновский (потому что он это говорил на дебатах) подняли тему экологии в Челябинске и кампании „СтопГОК“. Я вот хочу выяснить, они вас там во всем обвиняют», — обратился Соловьев к Гончар, заявив, что давно занимается этой темой, но попросил уточнить, где ведется строительство.

Гончар рассказала о том, что ГОК строится в 10 км от Челябинска, его проект прошел все необходимые экспертизы и напрямую связан с рекультивацией Коркинского разреза, одного из источников смога в Челябинске. После этого Соловьев высказался в адрес Явлинского и противников ГОКа. «Кто использует вас в нечистоплотной борьбе? И почему наши политики с такой радостью приходят к выводам вместо того, чтобы разобраться, что происходит на самом деле?» — обратился Соловьев к активистам «СтопГОКа», назвав их «псевдоэкологами». Упрек был связан с тем, что противники ГОКа не обращают внимание на проблемы Коркинского разреза, который предполагается засыпать отходами ГОКа. «Главная роль этого движения — это спекуляции на трагедии Челябинска, не дать возможности разрешить проблему жуткого чадящего разреза и не дать атаковать тех, кто действительно убивает город, — заявил Соловьев. — Поэтому я не удивлюсь, если выяснится, кто башляет и покупает себе тем самым возможность продолжать травить челябинцев, осуществляя свою деятельность».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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