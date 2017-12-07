19:47 07 декабря 2017 0

Угольный разрез, брошенный прежними владельцами, стал проблемой Коркино и Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники предстоящего экологического митинга «Коркино за жизнь!», который должен пройти 9 декабря, подготовили петицию с просьбой о помощи на имя президента РФ Владимира Путина и федеральных чиновников, а также на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Главной проблемой они назвали решение олигарха Константина Струкова бросить дымящийся самый большой в Евразии угольный разрез и оставить людей без работы, передает корреспондент «URA.RU».

Южноуральцы прямо называют Коркинский угольный разрез «одним из самых опасных для окружающей среды региона» объектом. «Эндогенные пожары в разрезе являются постоянным источником загрязнения воздуха в Коркино, а также близлежащих городах и районах. Пожары в разрезе называют одной из главных причин смога в Челябинске, который и без того испытывает серьезное отрицательное воздействие от действующих в черте города крупных предприятий», — говорится в петиции.

Участники предстоящего митинга рассказывают, что при горении в разрезе выделяются опасные для человека вещества: безопорен, двуокись серы, диоксид азота, неорганическая пыль и окись углерода. Ежегодно в воздух выбрасываются тысячи тонн загрязняющих веществ. «Всем этим дышат десятки тысяч жителей Челябинской области. Как следствие, в регионе фиксируется рост заболеваний органов дыхания. Продолжается стабильный рост числа онкологических заболеваний у взрослых и детей», — подчеркивают активисты.

Коркинский угольный разрез разрабатывается с 1930-х годов, рассказывают авторы петиции. Сегодня его диаметр достигает 3 километров, а глубина выработки превышает 500 метров. За время работы разреза объем изъятой породы превысил 1,5 млрд кубометров. Это самая крупная в Евразии угольная выработка. Жители Коркинского района называют еще одну серьезную проблему разреза — постоянные оползни на бортах. «Они разрушают жилые дома, школы и детские сады, расположенные в непосредственной близости», — волнуются жители.

В следующем году истекает срок действия лицензии на добычу угля на Коркинском разрезе. По закону, после окончания работ необходима рекультивация. Но ее проект оценивался в 30 млрд рублей — астрономическую сумму для бюджета. И сейчас непонятно, кто в итоге будет решать одну из главных экологических проблем Челябинской области, которая «отравляет жизнь десяткам тысяч жителей Южного Урала».

«Прежний владелец объекта, градообразующее для Коркино предприятие — Челябинская угольная компания [депутата Заксобрания области Константина Струкова] — объявил об остановке работ, выводе техники из разреза и сокращении сотрудников. Новый владелец лицензии предлагает ликвидировать разрез с использованием закладочного материала горно-обогатительного комбината, который строится в Сосновском районе. Вместе с решением экологических проблем проект обещает новые рабочие места и перспективы развития району. Но „общественные активисты“ выступают против строительства предприятия, тем самым лишая десятки тысяч жителей Южного Урала единственного шанса избавиться от удушливого смога, который ежедневно отравляет детей и взрослых», — продолжают южноуральцы.

Авторы петиции беспокоятся, что ситуация усугубляется с каждым днем: возникают новые возгорания, идет движение бортов. «Люди доведены до отчаяния — с уходом градообразующего для Коркино предприятия многие лишились зачастую единственного источника дохода, экологическое бедствие грозит превратить территорию района в зону отчуждения, в которой местные жители будут просто обречены на забвение. Разрезу нужен надежный хозяин, а коркинцам — чистый воздух, стабильная работа и надежда на будущее! Сейчас Коркино и его жителей бросают на произвол судьбы. Конституция гарантирует нам право на благоприятную окружающую среду! Коркино — наш дом, и мы хотим здесь жить и работать, а не задыхаться и умирать!», — активисты.

Жители Южного Урала просят президента Владимира Путина потушить эндогенные пожары и укрепить борта угольного разреза, создать в Коркинском районе новые рабочие места в связи с закрытием прежнего градообразующего предприятия и ликвидировать Коркинский угольный разрез.

В феврале 2012 когда в Коркинский район приезжал Владимир Путин. Он поручил областным властям переселить жильцов поселка Роза, чьи дома находятся на бортах разреза и постепенно разрушаются. Второе поручение — рекультивировать разрез — было дано руководству ЧУК. Но это поручение так и не было выполнено. В компании сослались на нехватку денег.

После того, как с 20 ноября ЧУК прекратила добычу бурого угля в разрезе, сотни людей лишились работы. Жители надеются получить работу в Русской медной компании (РМК) и ждут, когда разрез все-таки будет ликвидирован. На заседании рабочей группы в Общественной палате региона председатель собрания депутатов Коркинского района Наталья Лощинина предложила обсудить не только Томинский ГОК, но и Коркинский разрез. Эксперты уже заявили, что ситуация с разрезом выходит из-под контроля.