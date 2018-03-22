00:23 22 марта 2018 0

Сибирева мечтает издать большую красочную книгу для детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сказочница из Екатеринбурга Вера Сибирева, которая продавала свои произведения на морозе возле магазина, посетила программу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». В студии она рассказала телеведущему о своих планах издать большую красочную книгу для детей.

Сибирева призналась телеведущему, что мечтает выпустить большую красочную книгу для детей с красивыми рисунками в твердом переплете, но на это у нее нет средств — пенсии [менее 20 тысяч рублей] на издание не хватит.

«Я ведь не участник войны, я труженик тыла, поэтому я не такой богатый человек. У меня денег нет на издание книги. На хорошие бумаги с рисунками, в твердом переплете», — отметила Сибирева.

Помочь сказочнице вызвалась блогер Александра Кабаева, которая также пришла на передачу. Она объявила о сборе средств и собрала за несколько часов порядка полумиллиона рублей. Кроме того, нашлись специалисты, пообещали сделать сайт для книг Веры Сибиревой.

История Веры Сибиревой начинается с 42-й минуты.

Напомним, Вера Сибирева, которую прозвали бабушкой-сказочницей, получила огромную популярность, когда в Сети появилась видеозапись, как она стоит на морозе возле магазина и продает сказки собственного сочинения, чтобы помочь своим внукам. Как передают «Моменты», Сибирева подписала договор на верстку с универсальной типографией «Альфа Принт». Помимо этого, произведениями бабушки-сказочницы заинтересовались итальянское издательство Rizzoli, которое планирует выпустить книгу на итальянском и других языках.