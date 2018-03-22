04:58 22 марта 2018 0

По словам Екатерины Потаповой, некоторые люди, виновные в ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор находятся на свободе ФОТО: скрин видеозаписи/ «ВКонтакте»

Мать погибшей в ДТП под Ханты-Мансийском спортсменки Екатерина Потапова провела одиночный пикет возле здания Генеральной прокуратуры в Москве. Она на протяжении часа стояла с плакатом: «Ю.Чайка, дайте СК РФ довести до конца дело об убийстве детей в Югре! Убийцы детей на свободе!».

Речь, к слову, идет о ДТП, которое произошло в ХМАО в декабре 2016 года. Тогда в результате столкновения грузовика и автобуса с юными спортсменами из Нефтеюганска погибли 12 человек. 10 из них были дети.

«Я хотела бы обратить внимание на то, как ведется расследование уголовного дела. Наш суд не в полном объеме рассмотрел уголовное дело. Само дело замалчивается, не движется вперед», — цитирует паблик в ВК «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» Потапову. По ее словам, некоторые убийцы, а в частности, второй водитель, брат главного обвиняемого по уголовному делу Раиля Саитханова, до сих пор находится на свободе.

Напомним, страшный инцидент произошел 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском, где столкнулись два тягача с негабаритным грузом и автобус с детской сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике. В результате погибли 12 человек, 10 из которых — дети. На скамье подсудимых оказались четверо. Согласно решению суда, в ДТП виноват водитель грузовика Раиль Саитханов, который вылетел на встречную полосу. Он проведет в колонии общего режима шесть лет и девять месяцев.

Водителю детского автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца транспортного средства Александру Сидоруку переквалифицировали на более мягкую. Суд установил, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения. Зайнуллину дали один год и пять месяцев в колонии общего режима. А директора спортивной школы под названием «Сибиряк» Ирину Тарасову, чьи ученики погибли в автокатастрофе, направили на исправительные работы сроком на одиннадцать месяцев с лишением права занимать должности руководителя. Сидорук уже был отпущен на свободу по отбытию срока наказания.

В начале этого года правоохранителями были задержаны одиннадцать сотрудников ГИБДД по Когалыму, Сургутскому району и Сургуту. Они могут быть причастны к произошедшему инциденту. Согласно данным следствия, полицейские брали взятки у индивидуальных предпринимателей, чтобы их транспорт с негабаритным грузом мог беспрепятственно проезжать по территории региона. Таким образом, полицейские получили около одного миллиона рублей.