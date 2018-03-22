13:35 22 марта 2018 2

Челябинка не забывает о друзьях ФОТО: Ирина Шейк, Instagram

Уроженка Челябинской области, супермодель Ирина Шейк, поздравила с днем рождения свою близкую подругу — коллекционера Ингу Рубинштейн. Именинницу она показала обнаженной.

На черно-белом снимке в Instagram Рубинштейн позирует голой. Коллекционер сидит на стуле, набросив на плечи пиджак и задумчиво глядя вверх. Эффектное фото Шейк сопроводила трогательным поздравлением: «Я так благодарна и счастлива иметь такую подругу, как ты. Ты всегда заставляешь меня смеяться, моя татарская сестра. С днем рождения, моя любовь!»

Отметим, Шейк и Рубинштейн часто появляются вместе на публике. Их дружба длится давно. «Лучшая мама в мире. Не могу представить жизни без тебя», — признается Рубинштейн Ирине. При этом челябинская модель часто публикует свои «голые» снимки. Так, ранее она продемонстрировала, что находится в прекрасной форме после рождения ребенка.