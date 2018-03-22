Чиновники придумали план спасения Волоколамска от мусорных газов после нападения на губернатора

13:32 22 марта 2018 0

Жители Волоколамска бросали в Воробьева снежками и пытались его ударить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Количество мусора, который принимает полигон «Ядрово» в Подмосковье, будет сокращено вдвое, рассказала в своем телеграм-канале политтехнолог Марина Юденич. Вечером 21 марта она принимала участие в совещании, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга Волоколамске.

В ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. После этого за медицинской помощью в больницу обратились более 50 школьников с тошнотой и головокружением. В Волоколамске затем произошел стихийный митинг, участники которого напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 20:00 Воробьев начал в Красногорске совещание с инициативной группой по ситуации на полигоне. Как рассказала Юденич своим читателям, в нем участвовали вице-губернаторы МО, зампреды правительства МО, представители всех профильных министерств региона. «Городскую общественность представляли очень разные люди — от профессора-эколога до совсем молодых мамочек и тех ребят, что организуют дежурство у полигона», — написала Юденич.

В итоге участники разработали дорожную карту из 18 пунктов. По одному из них на полигоне будет вдвое сокращено количество ввозимого мусора. Также в Волоколамске теперь будет работать специальный представитель губернатора — заместитель председателя правительства Александр Чупраков. Кроме того, Воробьев пообещал установить в городе табло с информацией о концентрации вредных веществ в городе. Родителям разрешили принимать решение — отправлять детей в школу или нет. Ежедневно в городе будут работать аллергологи, пульманологи и дерматологи.

Юденич заметила, что 22 марта прилетают представители голландской компании Multriwell (их технологию используют для дегазации полигона). 24 марта власти организуют их встречу с жителями.