{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
13:32  22 марта 2018 0

Чиновники придумали план спасения Волоколамска от мусорных газов после нападения на губернатора

Всероссийский конкурс управленцев
Жители Волоколамска бросали в Воробьева снежками и пытались его ударитьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Количество мусора, который принимает полигон «Ядрово» в Подмосковье, будет сокращено вдвое, рассказала в своем телеграм-канале политтехнолог Марина Юденич. Вечером 21 марта она принимала участие в совещании, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга Волоколамске.

В ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. После этого за медицинской помощью в больницу обратились более 50 школьников с тошнотой и головокружением. В Волоколамске затем произошел стихийный митинг, участники которого напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 20:00 Воробьев начал в Красногорске совещание с инициативной группой по ситуации на полигоне. Как рассказала Юденич своим читателям, в нем участвовали вице-губернаторы МО, зампреды правительства МО, представители всех профильных министерств региона. «Городскую общественность представляли очень разные люди — от профессора-эколога до совсем молодых мамочек и тех ребят, что организуют дежурство у полигона», — написала Юденич.

Новость по теме
«Помяли в толпе и оторвали капюшон». Участники митинга против свалки в Волоколамске напали на мэра и губернатора. ВИДЕО

В итоге участники разработали дорожную карту из 18 пунктов. По одному из них на полигоне будет вдвое сокращено количество ввозимого мусора. Также в Волоколамске теперь будет работать специальный представитель губернатора — заместитель председателя правительства Александр Чупраков. Кроме того, Воробьев пообещал установить в городе табло с информацией о концентрации вредных веществ в городе. Родителям разрешили принимать решение — отправлять детей в школу или нет. Ежедневно в городе будут работать аллергологи, пульманологи и дерматологи.

Юденич заметила, что 22 марта прилетают представители голландской компании Multriwell (их технологию используют для дегазации полигона). 24 марта власти организуют их встречу с жителями.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров