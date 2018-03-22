{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
16:18  22 марта 2018 0

Собчак потребовала отставки депутата Слуцкого. «Мы вас не хотим!» ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
Политик выступила против домогательств со стороны депутатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет возле здания Госдумы с требованием отставки депутата Леонида Слуцкого. Она выступила с плакатом в руках, на котором было написано: «Депутаты! Мы вас не хотим!»

Таким образом Собчак поддержала бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ. «Я предлагаю всем порядочным СМИ присоединиться!.. Дума перешла и этический предел. Мы должны добиться, чтобы Слуцкий сложил мандат», — написала Собчак на своей странице в Instagram.

Ранее несколько журналисток парламентского пула обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комитет ГД по депутатской этике не нашел в его поведении никаких нарушений, передавало «URA.RU». После этого «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсант», Rtvi и Lenta.ru отозвали своих журналистов из нижней палаты парламента, сообщало RT.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров