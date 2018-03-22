Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет возле здания Госдумы с требованием отставки депутата Леонида Слуцкого. Она выступила с плакатом в руках, на котором было написано: «Депутаты! Мы вас не хотим!»
Таким образом Собчак поддержала бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ. «Я предлагаю всем порядочным СМИ присоединиться!.. Дума перешла и этический предел. Мы должны добиться, чтобы Слуцкий сложил мандат», — написала Собчак на своей странице в Instagram.
Ранее несколько журналисток парламентского пула обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комитет ГД по депутатской этике не нашел в его поведении никаких нарушений, передавало «URA.RU». После этого «Дождь», РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсант», Rtvi и Lenta.ru отозвали своих журналистов из нижней палаты парламента, сообщало RT.