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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Тюменской области
21:38  22 марта 2018 0

В Тюмени стартовал Кубок мира по биатлону. Цветков и Шипулин в первой десятке

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Французские биатлонисты оставили конкурентов позадиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени стартовал финальный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования открылись мужской спринтерской гонкой на 10 километров.

Первым к финишу пришел французский биатлонист Мартен Фуркад, его результат — 25 минут 49 секунд. Вторым стал еще один француз — Симон Дестье, он отстал от победителя на 33,2 секунды. Тройку лидеров замкнул биатлонист из Швеции Фредрику Линдстрему — 33.5 секунды отставания, сообщает Championat.com. Среди россиян лучший результат показал Антон Цветков — он пришел к финишу шестым. Александр Логинов и Антон Шипулин замкнули первую десятку.

Напомним, что 9-й этап Кубка мира проходит в Тюмени с 22 по 25 марта. На трассу центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» выйдут биатлонисты из Австрии, Швейцарии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Латвии, Испании и других. Ранее «URA.RU» сообщало о транспортных проблемах, с которыми столкнулись болельщики, прибывшие на соревнования в Тюмень — автобусы-шаттлы не справляются с потоком пассажиров.

Сергей Макеев
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