21:38 22 марта 2018 0

Французские биатлонисты оставили конкурентов позади Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени стартовал финальный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования открылись мужской спринтерской гонкой на 10 километров.

Первым к финишу пришел французский биатлонист Мартен Фуркад, его результат — 25 минут 49 секунд. Вторым стал еще один француз — Симон Дестье, он отстал от победителя на 33,2 секунды. Тройку лидеров замкнул биатлонист из Швеции Фредрику Линдстрему — 33.5 секунды отставания, сообщает Championat.com. Среди россиян лучший результат показал Антон Цветков — он пришел к финишу шестым. Александр Логинов и Антон Шипулин замкнули первую десятку.

Напомним, что 9-й этап Кубка мира проходит в Тюмени с 22 по 25 марта. На трассу центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» выйдут биатлонисты из Австрии, Швейцарии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Латвии, Испании и других. Ранее «URA.RU» сообщало о транспортных проблемах, с которыми столкнулись болельщики, прибывшие на соревнования в Тюмень — автобусы-шаттлы не справляются с потоком пассажиров.