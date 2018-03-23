В суде Британии заявили о возможном ухудшении умственных способностей Скрипалей

00:27 23 марта 2018 0

У Скрипалей возьмут анализ крови для экспертов Организации по запрещению химического оружия Фото: Илья Московец © URA.RU

Британский суд заявил, что умственные способности бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества.

«Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены в неизвестной степени», — цитирует Life судью Дэвида Уильямса. По его словам, пострадавшие находятся в состоянии глубокого наркоза, они не могут разговаривать. В настоящее время невозможно подтвердить, когда и в какой степени пациенты пойдут на выздоровление. Уильямс также добавил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в стабильном состоянии.

Как сообщала «Газета.ру», суд Великобритании постановил, что врачи смогут отправить на экспертизу образцы крови экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Организацию по запрещению химического оружия. Они специально были приглашены в Великобританию правительством страны для помощи в расследовании отравления.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту, а также объявили о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к инциденту.