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23 марта 2018
22 марта 2018
02:16  23 марта 2018 0

Спасенный ценой жизни командира призывник из Прикамья остается в больнице

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1, подсумок
Семье погибшего майора Чупина белгородские власти выплатят 1 млн рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Солдат-срочник Александр Мирзляков, спасая которого погиб майор Владимир Чупин, был призван из Пермского края. Сейчас жизнь 18-летнего солдата вне опасности — он остается в больнице с осколочным ранением бедра и голени.

Как сообщает ТАСС, инцидент на полигоне в районе хутора Тополи Грайвороснкого района произошел еще 20 марта. Тогда, во время учебных занятий по метению гранат, военнослужащий срочной службы допустил ошибку и выронил гранату, находящуюся на боевом взводе. Майор Владимир Чупин закрыл солдата от взрыва, но сам получил тяжелейшие ранения, от которых скончался, несмотря на усилия врачей.

Как передает телеканал 360, похороны офицера состоятся 23 марта в Калужской области — там проживают его родители. У погибшего офицера осталась жена и трое детей. В правительстве Белгородской области сообщили, что семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей.

Евгений Александров
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