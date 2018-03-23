15:22 23 марта 2018 0

Вадим Шувалов закрывает конфликты с журналистами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута и холдинг «СИАПРЕСС» заключили мировое соглашение по вопросу сноса муниципального здания, известного в народе как «баня». Об этом «URA.RU» сообщил советник мэра Александр Оверчук.

Мэрия через суд пыталась обязать «СИАПРЕСС» снести муниципальное здание — оно было в аренде у журналистов, а одним из пунктов договора был как раз снос строения. В СМИ уверяли — срок действия контракта уже истек, а значит, и этот пункт также прекратил свое действие. Чиновники подали в суд, но еще до заседания администрация и владельцы «СИАПРЕСС» подписали мировое соглашение. «Они согласились снести „баню“ в течении двух месяцев», — отметил Александр Оверчук.

В мэрии принято еще одно решение, которое разрешило другой конфликт между чиновниками и журналистами — официально назначена дата публичных слушаний, после которых администрация сможет поменять красные линии и сделать законными часть «СИАПРЕСС-центра», ранее выходившего за эти красные линии. Они пройдут в начале апреля.

Владелец «СИАПРЕСС» Тарас Самборский на сообщение корреспондента «URA.RU» не ответил. Ранее медиаменеджер заявлял о попытке давления на журналистов после серии критических материалов про местную власть. Выяснить, будут ли в дальнейшем появляться материалы с негативом про мэра и его команду, на момент публикации не удалось.