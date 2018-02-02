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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
13:14  02 февраля 2018 4

Чиновники Сургута нашли объяснение новому способу давления на журналистов. Реакция владельца СМИ: «Стандартный, тупой ответ»

Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, шувалов хитрый
Администрация Шувалова рассказала, почему заставляет журналистов сносить муниципальное зданиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В мэрии Сургута объяснили давление на местных журналистов договором, который не исполнили в СМИ «СИА-пресс». По версии чиновников, издание по закону обязано снести муниципальное здание.

Об этом говорится в официальном ответе администрации города. «Условие о сносе муниципального имущества силами арендатора включено в договор аренды муниципального имущества, заключенный по итогам аукциона между муниципальным образованием городской округ город Сургут и ООО „СМИА СИА-пресс“. В период исполнения сторонами договора его условия сторонами не оспаривались», — заявили в мэрии.

Гендиректор СМИ Тарас Самборский, в свою очередь, рассказал, что в администрации не учитывают все пункты договора. «Они прислали вам четкий, стандартный, тупой ответ. Пункт о сносе был внесен на случай возможной реконструкции этого района. Но он не подтвержден ни одним дополнительным, четко прописанным условием, что делает его неисполнимым, потому что речь о муниципальной собственности. И есть еще один пункт, который страхует от сноса — по окончании действия договора аренды я был обязан передать имущество муниципалитету в исправном состоянии, а все обязательства сторон прекращаются друг перед другом. Почему я и говорю, что ответ тупой: как я могу уничтожить в рамках договора аренды имущество, которое я арендую», — прокомментировал Тарас Самборский.

Известный журналист подчеркнул: всю историю со сносом он может расценить исключительно как попытку оказать давление на СМИ. Более того, по словам Самбрского, в желании наказать прессу администрация даже пожертвовала бюджетными деньгами. «Там был сформирован пул малых предпринимателей, некоторые из которых работали на гранты округа. Их всех выгнали — поставили перед фактом, что через два дня им нужно покинуть помещение. Двое уже разорились. Потеряно 30 рабочих мест, 5 миллионов в бюджет города ежегодно и плюс еще контракты с муниципальными поставщиками. Для меня это не был бизнес-проект — мы потеряли на нем 5 миллионов рублей. Но вопрос в другом — чиновники должны увеличивать доходную базу, а не разрушать ее», — отметил Самборский.

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Напомним, речь идет об одноэтажном строении по адресу Северная, 68, более известном в городе как «баня». Это муниципальное строение «СИА-пресс» арендовал у города — когда-то там находилась редакция, а после постройки собственного офис-центра журналисты отдали «баню» местным предпринимателям. Договор аренды истек еще летом 2017 года, но мэрия требует снести строение и даже обратилось в суд.

«Допустим, снесем здание. А что взамен? У мэрии отсутствует созидательная повестка — только разрушительная. И на этом ведь для чиновников история не закончится: мы будем последовательно доказывать корыстный умысел тех, кто нанес бюджету и городу ущерб. Кстати, запросы об их незаконных действиях уже пошли из Госдумы в федеральные правоохранительные органы», — добавил Самборский.

Как ранее сообщало агентство, в ряде СМИ активно критикуется деятельность местной администрации. Принято считать, что чиновники могут преследовать собственные интересы. В начале февраля в Сургуте стартует сбор подписей за отставку мэра Вадима Шувалова и всей его команды.

Антон Степыгин
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