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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
16:28  23 марта 2018 0

Ямальцы раскритиковали конкурс селфи с дорогими призами

ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, урна для голосования, голосование, сделаем свой дом лучше
Жители Ямала массово накручивают лайки ради «айфонов» и гироскутеровФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В пабликах ямальских городов, а также на различных ямальских форумах и чатах горячо обсуждают фотоконкурс «Лица Ямала», который прошел в регионе в день выборов президента. Тысячи пользователей критикуют организаторов и обвиняют участников в нечестности. Причиной всему стало условие конкурса — победят те, кто наберет больше лайков в голосовании.

Жалобы начались с первых дней голосования и усилились в пятницу, когда голосование было завершено. Всего за несколько дней некоторые участники сумели собрать до 3000 лайков под своими фото. Пользователи уверенны, что в честном голосовании такие результаты невозможны и эти участники просто «накрутили результат».

Недовольные ямальцы отмечают, что голосование превратилось в массовое помешательство. Соцсети заполонили ссылки на конкурс. Просьбы поставить лайк под фоткой рассылались в личных сообщениях, через крупные чаты в месендежрах. Массовую рассылку с аналогичной просьбой вели даже в «электронных дневниках» ямальских школьников.

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Такие письма получили родители ямальских школьников в «электронных дневниках» Фото из соцсетей

Из-за волны негатива организаторам пришлось отключить комментарии в своем сообществе в соцсети. Они сообщили, что на конкурс поступило порядка 22 тыс. заявок. Уже вычисляются нечестные участники и от участия в конкурсе отстранены уже более 500 человек. «Работа не прекращается: в штабе проверяют тех, чьи страницы „заморозили“ и тех, у кого возникли другие сложности с участием», — заверили администраторы сообщества.

Напомним, конкурс проводит НО «Фонд развития молодежной политики и туризма», учрежденный региональным департаментом молодежной политики. Официально организаторы не связывают конкурс селфи с выборами президента РФ. Однако все фотозоны были расположены на избирательных участках и работали 18 марта. Участников заманивали дорогими призами, в числе которых IPhone X, IPad Pro, Apple Watch 3 series, камеры GoPro, игровые видеоприставки Sony Playstation 4, гироскутеры и велосипеды. Всего 1200 призов. Итоги конкурса подведут 26 марта.

Вячеслав Егоров
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