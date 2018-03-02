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02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Ямала
14:57  02 марта 2018 4

Велосипеды, гироскутеры и IPhone X получат ямальцы, пришедшие на выборы 18 марта

Новомодным «яблочным» гаджетом можно обзавестись, придя на выборы-2018 на ЯмалеФото: Владимир Андреев

Ямальцы за селфи на избирательных участках получат подарки, в числе которых IPhone X, IPad Pro, Apple Watch 3 series, камеры GoPro, игровые видеоприставки Sony Playstation 4, гироскутеры и велосипеды. Такую акцию объявило НО «Фонд развития молодежной политики и туризма», учредителем которого выступает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

По условиям акции участники должны подписаться на страницу медиаканала «Я молод» в социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост записи о конкурсе в своем аккаунте. В день голосования им нужно прийти на избирательные участки и сфотографировать себя на фоне специального бренд-волла с одним из символов ЯНАО. Затем следует опубликовать на своей странице в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» свое фото с хештэгом акции #лицаямала и с геотегом. Например, #салехард, #приуральскийрайон или #муравленко.

Селфи с хештэгом будут автоматически публиковаться на странице медиаканала «Я молод». В акции участвуют все районы и муниципалитеты ЯНАО. Пользователи будут выбирать лучшие снимки, ставя за понравившиеся фото «лайки». Авторы лучших фотографий получат дорогие подарки. Для участников организаторы акции заготовили 1200 призов. Среди них по 85 IPhone X и IPad Pro,

По нашим подсчетам общая стоимость призов составляет не менее 32 млн рублей. В окружном департаменте молодежной политики и туризма нам не смогли ответить на вопрос о стоимости организации этой акции и ее заказчиках, вместо этого предложили обратиться в НО «Фонд развития молодежной политики и туризма». В фонде нам пояснили, что фотоконкурс «Лица Ямала» является продолжением проекта «Народы Арктики», который был реализован В ЯНАО в прошлом году.

«Сегодня на Ямале живет более 120 национальностей, у общественности родилась новая инициатива — показать лица Ямала. Нам она понравилась, и мы решили ее реализовать» — заявил директор Фонда развития молодежной политики и туризма Павел Титов.

По поводу источников финансирования акции директор фонда ответил уклончиво. «Мы благодарны тем, кто поддержал нашу инициативу, и спонсорам, сделавшим наш конкурс интереснее» — сообщил Титов.

Юрист из Екатеринбурга, пожелавший не называть свою фамилию, пояснил, что проведение такой акции не нарушает закон. «Если такого рода акции и призы оплачены не из фонда какого-либо кандидата, сама акция не является агитацией за одного из них, а призы обещаны не за голосование за кого-то конкретного, то это не является нарушением избирательного законодательства», — прокомментировал эксперт.

Сергей Мороз
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