24 марта в 9 утра в ХМАО начался заключительный этап «Викторины Югре-900». В прямом эфире будет разыграно 34 квартиры, 32 автомобиля и еще 3112 ценных подарков. Об этом «URA.RU» сообщил директор бюджетной организации ХМАО «Открытый регион» Оксана Макеева.
По словам собеседницы агентства, всего в розыгрыше участвуют почти 473 тысячи человек, которые ответили правильно на все 10 вопросов. Итоги лотереи среди победителей будут известны в прямом эфире. Для удобства участники были разделены по территориальному признаку.
В 9 утра решится судьба призов для следующих муниципалитетов: Нефтеюганск, Радужный, Кондинский, Березовский и Нижневартовский район. С 11 часов начнется трансляция для финалистов Нижневартовска, Покачей, Мегиона, Когалыма и Урая. Лангепас, Югорск, а также Сургутский, Октябрьский и Советский районы узнают своих победителей в 13:00.
Розыгрыш для жителей Сургута, Нягани, Пыть-Яха, а также Ханты-Мансийского и Нефтеюганского района начнется с 15:00 по местному времени. В завершении лотереи (17:00) о своих победителях узнают в югорской столице — Ханты-Мансийске. Номера победителей поместят в специальную емкость, из которой ребенок будет доставать выигрышные билеты. Наблюдать за процессом можно на официальном сайте «Открытого региона» в прямом эфире.
Как ранее сообщало агентство, историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию первого упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Для победителей викторины подготовили более 900 тысяч призов. Примечательно, что сбор анкет участников проходил в день голосования на выборах президента РФ на избирательных участках. Добавим, участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова и еще ряд известных политиков ХМАО