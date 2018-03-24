Мединский предложил Машкову возглавить театр-студию Олега Табакова

00:51 24 марта 2018 0

Актер пока обдумывает предложение, но от должности худрука МХТ имени Чехова он уже отказался Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист России Владимир Машков в ближайшее время может возглавить созданную Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». Соответствующее предложение актеру и режиссеру поступило от министра культуры РФ Владимира Мединского.

По словам главы Минкульта, над предложением возглавить «Табакерку», артист «пока думает», сообщает RT. При этом Мединский отметил, что кандидатура Машкова рассматривалась и при выборе художественного руководителя МХТ имени Чехова: актеру предлагали занять вакантную должность, но он отказался, уступив место Сергею Женовачу.

Напомним, режиссер Сергей Женовач, ранее руководивший созданной им «Студией театрального искусства», в минувшую пятницу был представлен Владимиром Мединским в качестве нового худрука МХТ имени Чехова. Как писало «URA.RU», должности руководителей МХТ и «Табакерки» остались вакантными после смерти возглавлявшего театры народного артиста Олега Табакова — он скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Отметим, Владимир Машков, в оснвоном известный российскому зрителю по своим киноролям, неоднократно становился лауреатом премий «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ». На похоронах Табакова, как отмечали СМИ, Машков поддерживал вдову Олега Табакова Марию Зудину.