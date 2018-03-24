{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из-за Слуцкого в ГД хотят сдать мандаты. Комаровой прочат третий срок. Референдум о сносе ТВ-башни пройдет после взрыва
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
02:47  24 марта 2018 0

Госдума решила обезопасить депутатов от «нападок журналистов»

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, театральная площадь, новый год, вечерняя москва
Парламентарии считают скандал с домогательствами атакой на весь депутатский корпусФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский парламент занялся проработкой возможных вариантов защиты чести и достоинства депутатов, которых журналисты могут обвинить в домогательствах. В числе рассматриваемых — лишение аккредитации и обращение в правоохранительные органы.

Как сообщает Nation News со ссылкой на источник в Государственной думе РФ, меры по защите чести и достоинства народных избранников от нападок со стороны представителей прессы будут рассмотрены депутатам уже на следующей неделе. Как считают законодатели, история с Леонидом Слуцким являются атакой не на какого-то конкретного человека, а на весь депутатский корпус в целом.

Источник пояснил, что депутаты также будут решать вопрос взаимоотношений с теми СМИ, которые объявили бойкт Госдуме. На данный момент их хотят оставить без аккредитации.

Напомним, несколько федеральных СМИ, среди которых «Лента.ру», «Дождь», «РБК» и «Эхо Москвы», приостановили взаимодействие с Госдумой: их редакции не согласились с решением думской комиссии по этике, не нашедшей признаков домогательства Слуцкого по отношению к девушкам-журналисткам, в разное время работавшим в парламенте. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин тогда предложил тем сотрудницам СМИ, кто опасается домогательств со стороны депутатов, либо сменить работу, либо решать вопросы в рамках правового поля

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров