Госдума решила обезопасить депутатов от «нападок журналистов»

02:47 24 марта 2018 0

Парламентарии считают скандал с домогательствами атакой на весь депутатский корпус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский парламент занялся проработкой возможных вариантов защиты чести и достоинства депутатов, которых журналисты могут обвинить в домогательствах. В числе рассматриваемых — лишение аккредитации и обращение в правоохранительные органы.

Как сообщает Nation News со ссылкой на источник в Государственной думе РФ, меры по защите чести и достоинства народных избранников от нападок со стороны представителей прессы будут рассмотрены депутатам уже на следующей неделе. Как считают законодатели, история с Леонидом Слуцким являются атакой не на какого-то конкретного человека, а на весь депутатский корпус в целом.

Источник пояснил, что депутаты также будут решать вопрос взаимоотношений с теми СМИ, которые объявили бойкт Госдуме. На данный момент их хотят оставить без аккредитации.

Напомним, несколько федеральных СМИ, среди которых «Лента.ру», «Дождь», «РБК» и «Эхо Москвы», приостановили взаимодействие с Госдумой: их редакции не согласились с решением думской комиссии по этике, не нашедшей признаков домогательства Слуцкого по отношению к девушкам-журналисткам, в разное время работавшим в парламенте. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин тогда предложил тем сотрудницам СМИ, кто опасается домогательств со стороны депутатов, либо сменить работу, либо решать вопросы в рамках правового поля