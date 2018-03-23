Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот СМИ против Госдумы

К медиабойкоту против Госдумы и депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам, присоединились русские версии журналов Forbes и Playboy. Оба издания считают, что поведение народного избранника заслуживает осуждения.
Forbes на своем сайте отмечает: «Мы выражаем поддержку нашим коллегам, пострадавшим от действий Слуцкого». Журнал добавляет, что хоть он и не освещает в ежедневном режиме деятельность Госдумы СМИ, но также выражает поддержку СМИ, «отозвавшим своих журналистов из парламента».
Российский Playboy на своем сайте тоже поддержал коллег и выступил против любых видов домогательств: «от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта». Журнал призвал к уважению и достойному поведению с людьми вне зависимости от их пола.
Напомним, что несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них «Лента.ру». «Дождь», «РБК» и «Эхо Москвы». Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства Слуцкого по отношению к журналисткам.