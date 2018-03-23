{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из-за Слуцкого в ГД хотят сдать мандаты. Комаровой прочат третий срок. Референдум о сносе ТВ-башни пройдет после взрыва
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
Главные новости Москвы
23:01  23 марта 2018 0

Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот СМИ против Госдумы

Playboy выступает против любых видов домогательствСайт русскоязычной версии журнала Playboy
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

К медиабойкоту против Госдумы и депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам, присоединились русские версии журналов Forbes и Playboy. Оба издания считают, что поведение народного избранника заслуживает осуждения.

Forbes на своем сайте отмечает: «Мы выражаем поддержку нашим коллегам, пострадавшим от действий Слуцкого». Журнал добавляет, что хоть он и не освещает в ежедневном режиме деятельность Госдумы СМИ, но также выражает поддержку СМИ, «отозвавшим своих журналистов из парламента».

Российский Playboy на своем сайте тоже поддержал коллег и выступил против любых видов домогательств: «от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта». Журнал призвал к уважению и достойному поведению с людьми вне зависимости от их пола.

Напомним, что несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них «Лента.ру». «Дождь», «РБК» и «Эхо Москвы». Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства Слуцкого по отношению к журналисткам.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров