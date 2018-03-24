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24 марта 2018
21:16  24 марта 2018 0

Огни «URA.RU» погасли ради самой массовой акции в мире. ФОТО. ВИДЕО

Международная акция
Огни подсветки погасли на часФото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство «URA.RU» присоединилось к международной акции «Час Земли». Сегодня, 24 марта, в 20:30 на час было отключено освещение вывесок агентства, расположенных в Екатеринбурге.

На час погасли вывески, расположенные по адресам улица Карла Либкнехта, 5 и Сакко и Ванцетти, 61. «URA.RU» — агентство, работающее 24 часа в сутки семь дней в неделю, и мы не можем оставить наших читателей без новостей. Однако, понимая всю важность проблем изменения климата на планете, агентство приняло участие в акции.

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Вывески горели до половины девятого вечера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, что акция «Час Земли», запущенная всемирным фондом дикой природы (WWF) и имеющая глобальный масштаб, направлена на привлечение внимания к проблеме изменения климата. Жители разных стран в одно и то же время выключают на один час свет, а на зданиях организаций гаснет внешняя подсветка.

«Час Земли» стала самой массовой акцией в истории человечества, когда в минувшем году ее поддержали более двух миллиардов человек из 187 стран. По инициативе президента России Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции с 2013 года.

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