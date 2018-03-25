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25 марта 2018
24 марта 2018
07:22  25 марта 2018 0

Порошенко: разоблачения Саакашвили и Савченко войдут в учебники для спецслужб

Оба оппозиционера, по словам главы государства, действовали в интересах МосквыФото: Петро Порошенко, официальный аккаунт в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что истории по разоблачению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Надежды Савченко достойны, чтобы по ним учились сотрудники спецслужб. Оба политика, как считает украинский лидер, готовили госпереворот в интересах России.

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов», — цитирует RT заявление Порошенко, сделанное в годовщину основание Службы безопасности Украины.

Напомним, Надежда Савченко была задержана 22 марта в здании украинского парламента, сразу после того, как было принято решение о снятии с нее неприкосновенности. По данным Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракт в здании Рады, а затем — захват власти в стране. Как писало «URA.RU», Савченко объявила голодовку. В Кремле обвинения в вербовке нардепа назвали «чушью» и «внутренним делом Украины».

Что касается экс-губернатора Одесской области, то он был выслан в Польшу как лицо без гражданства, после того, как незаконно проник на территорию Украины и попытался организовать массовые протесты и добиться смешения Петра Порошенко с поста президента. Изгнанник пообещал вернуться на Украину и «принести Порошенко передачу в тюрьму».

Евгений Александров
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