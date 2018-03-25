Фадеев поспорил с Тимати из-за екатеринбургских музыкантов

Продюсер Максим Фадеев поспорил с певцом Тимати из-за молодых екатеринбургских музыкантов. Произошло это в эфире программы «Песни» на канале ТНТ.
Одним из участников шоу стала группа «Одри», в составе которой играет сын участника «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Александр. Команда представила на проекте песню на английском языке «Cry, cry». По мнению самих музыкантов, это одна из самых простых композиций в их репертуаре, однако членов жюри она повергла в замешательство, пишет портал «Моменты».
Певец и продюсер Тимати усомнился в том, что песни группы могут стать хитами и звучать «из каждого чайника» страны: «Мне как продюсеру довольно сложно представить монетизацию этого проекта». Но за ребят заступился продюсер Максим Фадеев, также выходец с Урала (он уроженец Кургана). Он назвал их настоящими музыкантами, хотя и не обошелся без критики: «Вы наслаждаетесь собой в музыке, а не музыкой в себе». Тем не менее, голос Фадеева группа получила и прошла в следующий тур.
Зато Тимати пришлось по вкусу творчество другого екатеринбуржца — Никиты Свалухина. «Ты являешься олицетворением той самой новой музыки, и экспериментал — это отличный жанр», — заметил артист.