В СК назвали точное число погибших на страшном пожаре в Кемерово

Следственный комитет РФ назвал точное число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли трое детей и женщина, сообщили в СК. Кроме того, в больницах находятся более 20 пострадавших, среди которых есть дети. В настоящее время территория вокруг ТЦ временно перекрыта. «Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — рассказали в Следственном комитете.
Кроме того, прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». «На место незамедлительно выехал прокурор Заводского района города Кемерова Вячеслав Тиунов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — приводит слова старшего помощника регионального прокурора Елены Тушкевич РИА «Новости».
Как ранее писало URA RU, пожар начался в одном из кинозалов торгового центра из-за того, что якобы кто-то поджег кресло. Огонь распространился на четыре этажа. Людей срочно эвакуировали, сейчас с ними работают психологи.