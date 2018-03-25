{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 марта 2018
24 марта 2018
23 марта 2018
20:01  25 марта 2018 0

В Екатеринбурге начали торговать обломками взорванной телебашни. Цены впечатляют. ФОТО

Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург, долгострой, развалины, руины, екатеринбург, недостроенная телебашня, снос телебашни
Несостоявшийся символ столицы Урала растаскивают на сувенирыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприимчивые жители Екатеринбурга наладили торговлю обломками телебашни, которую снесли взрывом 24 марта. Спустя сутки после масштабного зрелища цена куска бетона варьируется от ста до нескольких тысяч рублей.

Объявления появились, в частности, на сервисе Avito. «Кусочек башни, которой больше нет. Очень дорога мне, и всем жителям Екатеринбурга, как память. Подробнее о том, как я его искал, вежливо расскажу покупателю», гласит одно из них. Продавец просит за сувенир тысяч рублей.

Пользователей соцсетей информация о происходящем просто вгоняет в ступор. «Чего?!»; «Требуем фото того, кто купит!» — так выглядит реакция в группе «Типичный Екатеринбург» в «ВК». — «Свой старый дом разбираешь, и копишь на новый»; «Сходите к врачу, вы мозг потеряли или он у вас вместе с башней взорвался»; «А если его закопать, то на этом месте вырастет новая недостроенная телебашня». Самое забавное, что охрана площадки, на которой остался стоять обломок башни, не препятствует желающим разбирать обломки на память.

Как уже сообщало «URA.RU», циклопический недострой советских времен, которому так и не подыскали подходящего применения, был снесен в субботу, 24 марта. Фото и видео с места событий, снятые с самых выгодных ракурсов, могли увидеть читатели «URA.RU». Демонтаж оставшегося «огрызка» высотой примерно в 30 метров закончат в ближайшие две-три недели. На месте телебашни появится современная ледовая арена.

Фото: скриншот объявления на Avito

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров