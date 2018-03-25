20:01 25 марта 2018 0

Несостоявшийся символ столицы Урала растаскивают на сувениры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприимчивые жители Екатеринбурга наладили торговлю обломками телебашни, которую снесли взрывом 24 марта. Спустя сутки после масштабного зрелища цена куска бетона варьируется от ста до нескольких тысяч рублей.

Объявления появились, в частности, на сервисе Avito. «Кусочек башни, которой больше нет. Очень дорога мне, и всем жителям Екатеринбурга, как память. Подробнее о том, как я его искал, вежливо расскажу покупателю», гласит одно из них. Продавец просит за сувенир тысяч рублей.

Пользователей соцсетей информация о происходящем просто вгоняет в ступор. «Чего?!»; «Требуем фото того, кто купит!» — так выглядит реакция в группе «Типичный Екатеринбург» в «ВК». — «Свой старый дом разбираешь, и копишь на новый»; «Сходите к врачу, вы мозг потеряли или он у вас вместе с башней взорвался»; «А если его закопать, то на этом месте вырастет новая недостроенная телебашня». Самое забавное, что охрана площадки, на которой остался стоять обломок башни, не препятствует желающим разбирать обломки на память.

Как уже сообщало «URA.RU», циклопический недострой советских времен, которому так и не подыскали подходящего применения, был снесен в субботу, 24 марта. Фото и видео с места событий, снятые с самых выгодных ракурсов, могли увидеть читатели «URA.RU». Демонтаж оставшегося «огрызка» высотой примерно в 30 метров закончат в ближайшие две-три недели. На месте телебашни появится современная ледовая арена.