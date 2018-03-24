09:16 24 марта 2018 0

Больше мы ее не увидим ФОТО: читатели «URA.RU»

В Екатеринбурге снесли самый известный городской долгострой — телебашню. За взрывом на месте наблюдали сотни людей, в Сети — тысячи. Территория была оцеплена полицией, а десятки людей вели прямые трансляции в соцсетях.«URA.RU» ведет трансляцию с места событий.

Прозвучала третья сирена (9:10) и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет.

Метро будет закрыто до 11:30 с «Площади 1905 года» до «Ботанической».

С вечера 23 марта жильцы ближайшего дома увезли свои машины. Сегодня утром они были эвакуированы. Вернуться в квартиры они смогут только после 12 часов дня. За сносом наблюдал один из защитников башни — депутат Гордумы Олег Хабибуллин. В разговоре с «URA.RU» он поделился своими эмоциями перед сносом и рассказал, что в строительстве башни принимал участие его отец.

1/4 Анна Майорова

Ранее гендиректор АО «Р.В.С» Юрий Овчаров подробно рассказал «URA.RU», как будет падать башня: сначала сработают заряды, закрепленные на высоте 70 метров, что позволит обрушить верхнюю часть объекта. Спустя 30 секунд взорвутся заряды на 10-метровой отметке. В результате взрывов башня сложится и рухнет. Место падения взрывники заблаговременно смягчили насыпью, создающей эффект земляной подушки.