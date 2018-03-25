Киев объяснил отказ от высылки российских дипломатов по примеру ЕС

Украина не собирается высылать российских дипломатов, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Политик не видит в этом никакого смысла.
Дипломатические отношения между странами минимальны, отметила Геращенко, поэтому высылать дипломатов нет необходимости. «В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», — написала первый вице-спикер на своей странице в Facebook. Она уточнила, что в Киеве нет российского посла, как и в Москве украинского.
Если же выслать из страны консулов, то, по мнению Геращенко, политические заключенные-украинцы, отбывающие наказание в России, не смогут «почувствовать минимальную поддержку». К таким заключенным политик отнесла Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.
Ранее Евросоюз отозвал посла из России на консультации из-за «дела Скрипаля», писало RNS. По словам экспертов, опрошенных «URA.RU», европейские страны применяют на Москве новый способ дипломатического давления.