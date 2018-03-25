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25 марта 2018
20:40  25 марта 2018 0

Киев объяснил отказ от высылки российских дипломатов по примеру ЕС

Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, военные, солдаты
Дипломатические отношения между Россией и Украиной минимальныеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина не собирается высылать российских дипломатов, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Политик не видит в этом никакого смысла.

Дипломатические отношения между странами минимальны, отметила Геращенко, поэтому высылать дипломатов нет необходимости. «В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», — написала первый вице-спикер на своей странице в Facebook. Она уточнила, что в Киеве нет российского посла, как и в Москве украинского.

Если же выслать из страны консулов, то, по мнению Геращенко, политические заключенные-украинцы, отбывающие наказание в России, не смогут «почувствовать минимальную поддержку». К таким заключенным политик отнесла Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.

Ранее Евросоюз отозвал посла из России на консультации из-за «дела Скрипаля», писало RNS. По словам экспертов, опрошенных «URA.RU», европейские страны применяют на Москве новый способ дипломатического давления.

Виктор Жуков
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