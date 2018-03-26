В южноуральских поселках объявили карантин по бешенству животных

В двух населенных пунктах Челябинской области по распоряжению главы региона Бориса Дубровского объявили карантин по бешенству животных. В деревне Щапино Чебаркульского района обнаружили зараженную собаку, в поселке Новый Урал Варненского района нашли больную лисицу.
В связи с этим в регионе введен запрет на проведение выводок и натаскивание собак, на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных, передает агентство «Доступ». Соседние населенные пункты (село Травники, поселки Красная Заря и Правда) объявили зонами, где возможно распространение болезни.
Региональному министерству сельского хозяйства поручили разработать план по профилактике и ликвидации бешенства животных. Карантин установили до его отмены отдельным распоряжением регионального правительства. Отметим, 15 марта карантин по бешенству животных был введен также в селе Варна (Варненский район), угрожаемой зоной был объявлен поселок Кызыл-Маяк.
В Ханты-Мансийском автономном округе сложилась похожая ситуация. В Кондинском районе выявили случаи заражения диких животных бешенством и ввели ограничения на посещения леса. Как писало «URA.RU», из-за этого пришлось отменить спортивное мероприятие.