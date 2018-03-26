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11:42  26 марта 2018 0

Во время тушения пожара на Ямале пропал спасатель

После пожара в Уренгое один спасатель в больнице с ожогами, другой числится пропавшим без вестиФото: сайт ГКУ ППС ЯНАО

Сегодня ночью в поселке Уренгой при тушении двухэтажного деревянного дома пострадали сотрудники противопожарной службы ЯНАО при Пуровском районе. Один из пожарных с ожогами находится в больнице, другого ищут на месте происшествия.

Как сообщил «URA.RU» начальник «ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» Сергей Сергеев, в данный момент на месте пожарища происходит проливка остатков горения и разбор завалов. Пока 37-летний сотрудник ППС ЯНАО числится пропавшим без вести.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство около двух часов ночи. Загорелся жилой двухэтажный дом в поселке Уренгой, Пуровского района. К восьми утра силами ОПС ЯНАО по Пуровскому району, а также сотрудниками МЧС и частной пожарной охраны открытый огонь был ликвидирован. Все жильцы эвакуированы. В ликвидации пожара принимали участие несколько десятков человек спасателей и 14 единиц техники ППС ЯНАО, частной пожарной охраны и МЧС России. На месте пожара также работают следователи СО по Пуровскому району СКР по ЯНАО.

Сергей Мороз
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