Во время тушения пожара на Ямале пропал спасатель

Сегодня ночью в поселке Уренгой при тушении двухэтажного деревянного дома пострадали сотрудники противопожарной службы ЯНАО при Пуровском районе. Один из пожарных с ожогами находится в больнице, другого ищут на месте происшествия.
Как сообщил «URA.RU» начальник «ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» Сергей Сергеев, в данный момент на месте пожарища происходит проливка остатков горения и разбор завалов. Пока 37-летний сотрудник ППС ЯНАО числится пропавшим без вести.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство около двух часов ночи. Загорелся жилой двухэтажный дом в поселке Уренгой, Пуровского района. К восьми утра силами ОПС ЯНАО по Пуровскому району, а также сотрудниками МЧС и частной пожарной охраны открытый огонь был ликвидирован. Все жильцы эвакуированы. В ликвидации пожара принимали участие несколько десятков человек спасателей и 14 единиц техники ППС ЯНАО, частной пожарной охраны и МЧС России. На месте пожара также работают следователи СО по Пуровскому району СКР по ЯНАО.