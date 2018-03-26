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26 марта 2018
13:51  26 марта 2018 3

Депутата, представляющего Югру в Тюменской облдуме, исключили из «Единой России». Он уверен, что это реакция на выборы президента

Тюменская областная дума. Заседание по депутатской зарплате. Тюмень, аносов алексей
Причиной изгнания депутата Алексея Аносова стал конфликт с руководствомФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутата Тюменской областной Думы от Югры Алексея Аносова лишили партбилета «Единой России». Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

«Мои бывшие однопартийцы поступили крайне предсказуемо — я исключен из ВПП „Единая Россия“. У этого есть предыстория, связанная с выборами президента…», — говорится в сообщении Аносова. По мнению депутата, поводом для его отставки стал конфликт в ходе выборов президента РФ с председателем окружной думы ХМАО Борисом Хохряковым. Также Аносов добавил, что решение о его изгнании из партии принималось на заседании первичного отделения «ЕР» в Ханты-Мансийске 23 марта.

В пресс-службе регионального отделения во время телефонного разговора с корреспондентом «URA.RU» сказали, что комментарии может давать только руководитель, которого пока нет на месте. Глава исполкома окружного отделения «Единой России» Александр Зеленский на звонки корреспондента агентства не ответил. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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