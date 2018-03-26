Песков рассказал, почему на федеральных каналах не было новостей про трагедию в Кемерове

16:27 26 марта 2018 0

Пресс-секретарь президента РФ опроверг слухи на запрет о плохих новостях «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил тот факт, что 25 марта федеральные каналы страны не освещали страшный пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Он опроверг слухи, что для СМИ якобы установили запрет на плохие новости.

«Это совершенная глупость! Я не знаю, почему не показывают. Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе», — цитирует Life.ru слова Пескова. По его данным, информация о запрете на плохие новости является абсурдной. Он также отметил, что сам видел сюжеты о трагедии в Кемерове в новостных программах

Также пресс-секретарь президента России уточнил, что на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, пишет «Федеральное агентство новостей». «Только СК может сейчас выдвигать какие-то версии происшедшего, неправильно сейчас забегать вперед», — подчеркнул Песков.

По последним данным, жертвами страшного пожара, случившегося 25 марта в столице Кузбасса, стали 64 человека, в том числе дети. Официальную причину возгорания пока не озвучили. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за преднамеренного поджога или из-за неисправной проводки.