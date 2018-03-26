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26 марта 2018
Главные новости Москвы
21:29  26 марта 2018 0

Неизвестный расстрелял стаю собак на детской площадке

Открытая лицензия от 22.07.2016, бездомная собака, собака
Животные гуляли рядом с детской площадкойФото: Pixabay.com

Неизвестный из машины открыл стрельбу по стае собак в подмосковном селе Талалихино городского округа Чехов. Животные сидели рядом с детской площадкой.

«Около жилых домов днем начали стрелять в собак. Они уличные, но это любимицы всего двора, дружелюбные, с прививками, никогда ни на кого не нападали. Одна из них погибла, вторую ранили — она убежала. Мы по кровавым следам нашли ее. Мы хотели оказать ей помощь, но она спряталась глубоко под гаражом, ее невозможно было оттуда достать. Я впервые увидела, как у собаки из глаз текут слезы», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова очевидцев. Ставшие свидетелями расправы над животными жители домов написали заявление в полицию.

Ранее в Истринском районе Подмосковья стая собак напала на двух прохожих. Одного человека животные загрызли насмерть, вторая жертва была госпитализирована.

Игорь Чукреев
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