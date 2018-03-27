Самолет Путина приземлился в аэропорту Кемерово

00:35 27 марта 2018 0

Владимир Путин прилетел в Кемерово Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В международном аэропорту Кемерово приземлился борт №1 — самолет специального летного отряда «Россия», которым перемещается президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Ранее, напомним, сразу несколько Telegram-каналов сообщили о возможном визите главы государства в Кемерово в связи с произошедшим 25 марта пожаром в торговом центре, в результате которого погибли 64 человека. Точная дата приезда не оглашалась. По информации канала «Соловьиные_трели», президент может принять жесткие кадровые решения:

«Экстренно готовят возможность поездки Владимира Владимировича завтра-послезавтра в Кемерово. Говорят, его личное решение. Разрабатывается набор резких решений, в том числе кадровых».

В минувшее воскресенье, напомним, в торговом центре в Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, при этом шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 53 жертвам потребовалась помощь врачей, 13 из них продолжают находиться под наблюдением докторов, остальные — лечатся амбулаторно.