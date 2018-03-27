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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
00:35  27 марта 2018 0

Самолет Путина приземлился в аэропорту Кемерово

Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, взлетная полоса, снег, самолет
Владимир Путин прилетел в КемеровоФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В международном аэропорту Кемерово приземлился борт №1 — самолет специального летного отряда «Россия», которым перемещается президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Ранее, напомним, сразу несколько Telegram-каналов сообщили о возможном визите главы государства в Кемерово в связи с произошедшим 25 марта пожаром в торговом центре, в результате которого погибли 64 человека. Точная дата приезда не оглашалась. По информации канала «Соловьиные_трели», президент может принять жесткие кадровые решения:

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«Экстренно готовят возможность поездки Владимира Владимировича завтра-послезавтра в Кемерово. Говорят, его личное решение. Разрабатывается набор резких решений, в том числе кадровых».

В минувшее воскресенье, напомним, в торговом центре в Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, при этом шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 53 жертвам потребовалась помощь врачей, 13 из них продолжают находиться под наблюдением докторов, остальные — лечатся амбулаторно.

Сергей Демин
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