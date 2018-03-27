На Украине предложили ввести латиницу

08:15 27 марта 2018 0

Павел Климкин не против «подискутировать» ФОТО: Павел Климкин, Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подискутировать на тему введения в стране латиницы параллельно с кириллицей. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Климкин пояснил, что вопрос появился во время обсуждения с представителями стран Центральной Европы судьбы региона и роли Украины в нем. Министр отметил, что общался с журналистами, писателями, бывшими политиками. Эту дискуссию он назвал «глубокой и нужной». «Почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», — добавил Климкин, обращаясь к подписчикам.

Ранее в Верховной Раде были возмущены заявлением о том, что украинский язык произошел от русского. Украинский депутат Андрей Тетерук обвинил Организацию объединенных наций (ООН) в распространении «пропаганды». Он был недоволен инфографикой ООН, в которой украинский язык значится «поздним ответвлением» от русского.