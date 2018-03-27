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27 марта 2018
26 марта 2018
08:58  27 марта 2018 0

Борис Джонсон заявил, что мир устал от «русской агрессии». «С нас хватит»

Британский министр сказал, что Россию боятся из-за «бесконечных провокаций»Фото: Flickr
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал высылку российских дипломатов из более чем двадцати стран. Он заявил, что государствам в мире «надоели российские провокации».

Джонсон подчеркнул, что бойкот стран направлен не против народа России, ее культуры или цивилизации, а против российского правительства. Причиной глава МИД Великобритании назвал сомнения и страхи в отношении Кремля из-за «бесконечных провокаций». «С нас хватит», — цитирует британского министра РБК.

В качестве примера провокаций Джонсон привел вмешательство в выборы, кибератаки и другие типы «русской агрессии», из-за чего многие страны решили выразить свои чувства и выдворить более 100 дипломатов. Джонсон добавил, что правительство Британии разъяснило всем «новый тип угрозы», которую представила Россия в деле Скрипаля, «безрассудно поставив под угрозу жизни людей в Солсбери». «Люди внезапно осознали, что подобное может случиться в их собственном городе», — сказал политик.

Ранее Борис Джонсон говорил «возмездии со стороны Кремля» и выразил благодарность странам, которые решились на высылку российских дипломатов, писало «URA.RU». Министр заявил, что западные страны готовы примириться, однако для этого правительство РФ должно измениться. Выдворение дипломатов началось в связи с упорством России, отрицающей обвинения в свой адрес. В частности, президент США Дональд Трамп распорядился выслать из США 60 дипломатов РФ и закрыть генеральное консульство в Сиэтле, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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