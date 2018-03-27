08:45 27 марта 2018 0

Дети и супруга Игоря погибли ФОТО: Елена Вострикова, «ВКонтакте»

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» трех своих детей: семилетнюю дочь, сыновей пяти и двух лет, а также жену и сестру. Все они оказались запертыми в кинотеатре во время пожара. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Убитый горем отец семейства Игорь вспоминает, как супруга Елена позвонила ему из кинозала, кричала: «Спасите, помогите, нас заперли». Им на выручку прибежала мать Игоря, она «умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти», — рассказывает мужчина.

Сестра Игоря Алена «только начала жизнь» ФОТО: Алена Сабадаш, «ВКонтакте»

В страшном пожаре погибли супруга с детьми, а также сестра Игоря, Алена. О сестре брат вспоминает: «два высших образования в 23 года, умница и красавица, жизнь только началась». При этом Игорь подчеркивает, что в том кинотеатре, где были открыты двери, посетителям удалось спастись. В данный момент мужчина ждет процедуры опознания тел.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем 25 марта. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека. В их числе могут быть около сорока детей.

Президент Владимир Путин 27 марта прибыл в Кемерово на место трагедии. Он почтил память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».