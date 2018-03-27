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27 марта 2018
26 марта 2018
08:06  27 марта 2018 0

Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». ФОТО

Мемориал у Кемеровского торгпредства. МОСКВА, кемерово, траур, мемориал, цветы, память
Президент посетил место трагедииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где 25 марта произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным унесший жизни 64 человек. Глава государства сразу отправился к месту трагедии, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания. Также российский лидер вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания, сообщает РИА «Новости».

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Фото: телеграм-канал KremlinOne

Ранее сообщалось, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором передвигается Владимир Путин, приземлился в аэропорту Кемерово, писало «URA.RU». Напомним, начиная с сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур по жертвам происшествия, он продлится до 29 марта включительно. В настоящее время спасатели извлекли 60 тел, продолжаются поиски еще четырех. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по трем статьям: за причинение смерти по неосторожности, за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Ксения Томашова
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