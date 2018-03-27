В Зауралье чиновников наказали рублем за разливы фекальных вод в старинном селе

19:09 27 марта 2018 0

В селе Верхняя Теча выгребную яму не чистили больше пяти лет Фото: группа «Типичный Катайск», «ВКонтакте»

Администрация Верхнетеченского сельсовета Катайского района признана виновной в разливе фекальных вод из переполненных септиков многоквартирных домов села Верхняя Теча. Чиновникам назначен штраф — 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

По данным санитарной проверки, фекальные воды вылились из выгреба, который не очищали более пяти лет. Заявок на очистку септика не поступало с 2012 года, с момента заключения договора собственников жилья с обслуживающей организацией. Хотя, согласно требованиям СанПиН, выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода. Кроме того, наземная часть выгреба оказалась разрушена, не оборудована крышкой и решеткой. В результате отходы от многоквартирных домов села изливаются на прилегающую территорию частных домовладений и огороды.

«Данный факт свидетельствует об отсутствии системы сбора, удаления и обезвреживания отходов на территории сельсовета, ответственность за содержание которой лежит на местной администрации», — отметили в ведомстве.

«URA.RU» писало о проблеме села Верхняя Теча ранее: жалоба с просьбой помочь «достучаться до властей» поступила в редакцию в середине марта от имени местных жителей. Глава Верхнетеченского сельсовета Геннадий Лебедкин тогда заявил, что виноваты в экологическом бедствии сами жители многоквартирных домов, которые не платят за очистку септиков. Он также отметил, что выгребная яма на данный момент никому не принадлежит и вопрос может быть решен не раньше лета. Роспотребнадзору в администрации сельсовета обещали устранить нарушения в ближайшее время.