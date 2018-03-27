{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
Главные новости Курганской области
19:09  27 марта 2018 0

В Зауралье чиновников наказали рублем за разливы фекальных вод в старинном селе

В селе Верхняя Теча выгребную яму не чистили больше пяти летФото: группа «Типичный Катайск», «ВКонтакте»

Администрация Верхнетеченского сельсовета Катайского района признана виновной в разливе фекальных вод из переполненных септиков многоквартирных домов села Верхняя Теча. Чиновникам назначен штраф — 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

По данным санитарной проверки, фекальные воды вылились из выгреба, который не очищали более пяти лет. Заявок на очистку септика не поступало с 2012 года, с момента заключения договора собственников жилья с обслуживающей организацией. Хотя, согласно требованиям СанПиН, выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода. Кроме того, наземная часть выгреба оказалась разрушена, не оборудована крышкой и решеткой. В результате отходы от многоквартирных домов села изливаются на прилегающую территорию частных домовладений и огороды.

«Данный факт свидетельствует об отсутствии системы сбора, удаления и обезвреживания отходов на территории сельсовета, ответственность за содержание которой лежит на местной администрации», — отметили в ведомстве.

«URA.RU» писало о проблеме села Верхняя Теча ранее: жалоба с просьбой помочь «достучаться до властей» поступила в редакцию в середине марта от имени местных жителей. Глава Верхнетеченского сельсовета Геннадий Лебедкин тогда заявил, что виноваты в экологическом бедствии сами жители многоквартирных домов, которые не платят за очистку септиков. Он также отметил, что выгребная яма на данный момент никому не принадлежит и вопрос может быть решен не раньше лета. Роспотребнадзору в администрации сельсовета обещали устранить нарушения в ближайшее время.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров