{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
27 марта 2018
03:36  28 марта 2018 0

В России закроют группу украинского пранкера, распространившего фейк о сотнях погибших в Кемерове

Как оказалось, доступ к группам пранкера в сетях должны были заблокировать еще год назадФото: Евгений Вольнов, Facebook
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Закрыть группу, созданную в социальной сети «ВКонтакте» украинским блогером-пранкером, известным как Евгений Вольнов: с такой просьбой обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Поводом стало намеренное распространение дезинформации о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«По имеющейся информации, администратором и владельцем данной группы является Кувиков Никита Андреевич, гражданин Украины, — написал Илья Ремесло на своей странице в Facebook. — В связи с вышеизложенным, и учитывая большой общественный резонанс, прошу принять меры к блокировке данной группы в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, как отмечает общественник, ресурсы Евгения Вольнова в России должны были заблокировать еще год назад. На этот счет есть судебное решение и исполнительный лист, однако никаких мер принято почему-то не было, группа по прежнему доступна, только «ВКонтакте» на нее подписаны более 170 тыс. человек. Многие российские блогеры и журналисты, ведущие свои страницы в соцсетях, перепостили фейк.

Отметим, ранее действиями Вольнова заинтересовались в Следственом комитете РФ. Как писало «URA.RU», в СКР считают, что намеренное распространение недостоверной информации преследовало цель дестабилизировать ситуацию в регионе. В рамках уголовного дела о пожаре, унесшем жизни десятков людей, будут оценены, в том числе и действия иностранного пранкера, обзванивавшего под видом сотрудника МЧС морги и больницы Кемерова и предупреждавшего о том, что тела погибших будут подвозить чуть ли не сотнями.

Имена «топовых» российских блогеров, поддержавших действия Кувикова, также известны: это петербуржец Никита Соболев, кемеровчане Михаил Печерский и Алексей Псковитин (проект NEMAGIA), москвичи Александр Движнов, Сергей Брокш и Валентин Петухов (Вилса), проживающий в Праге Дмитрий Иванов (Камикадзе_Д), житель Краснодара Михаил Исютин, кировчанин Макс Джордан. Успели отметиться распространением фейка основатель группы MDK москвич Роберто Панчвидзе, стендап-комик петербуржец Данила Поперечный, активисты движения Навального Антон Волошин (Новокузнецк) и Ксения Пахомова (Кемерово), главред журнала The New Times Евгения Альбац и активистка Pussy Riot Ольга Борисова.

Между тем, по мнению бывшего сотрудника украинских спецслужб Александра Мединского, ныне имеющего статус политэмигранта, навряд ли Вольнов-Кувиков действовал единолично. За распространением фейка почти наверняка стоят кураторы из СБУ. «Для того чтобы такие пранкеры работали безнаказанно, они должны иметь кого-то за своей спиной. В данном случае, такая спина и надежный тыл — это спецслужбы Украины, которые заинтересованы в как можно более глубоком расшатывании социального строя в России», — приводит телеканал «Звезда» слова эксперта.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове в воскресенье, 25 марта. Как писало «URA.RU», жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В среду, 28 марта, в России объявлен общегосударственный день траура.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров