В России закроют группу украинского пранкера, распространившего фейк о сотнях погибших в Кемерове

03:36 28 марта 2018 0

Как оказалось, доступ к группам пранкера в сетях должны были заблокировать еще год назад Фото: Евгений Вольнов, Facebook

Закрыть группу, созданную в социальной сети «ВКонтакте» украинским блогером-пранкером, известным как Евгений Вольнов: с такой просьбой обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Поводом стало намеренное распространение дезинформации о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«По имеющейся информации, администратором и владельцем данной группы является Кувиков Никита Андреевич, гражданин Украины, — написал Илья Ремесло на своей странице в Facebook. — В связи с вышеизложенным, и учитывая большой общественный резонанс, прошу принять меры к блокировке данной группы в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, как отмечает общественник, ресурсы Евгения Вольнова в России должны были заблокировать еще год назад. На этот счет есть судебное решение и исполнительный лист, однако никаких мер принято почему-то не было, группа по прежнему доступна, только «ВКонтакте» на нее подписаны более 170 тыс. человек. Многие российские блогеры и журналисты, ведущие свои страницы в соцсетях, перепостили фейк.

Отметим, ранее действиями Вольнова заинтересовались в Следственом комитете РФ. Как писало «URA.RU», в СКР считают, что намеренное распространение недостоверной информации преследовало цель дестабилизировать ситуацию в регионе. В рамках уголовного дела о пожаре, унесшем жизни десятков людей, будут оценены, в том числе и действия иностранного пранкера, обзванивавшего под видом сотрудника МЧС морги и больницы Кемерова и предупреждавшего о том, что тела погибших будут подвозить чуть ли не сотнями.

Имена «топовых» российских блогеров, поддержавших действия Кувикова, также известны: это петербуржец Никита Соболев, кемеровчане Михаил Печерский и Алексей Псковитин (проект NEMAGIA), москвичи Александр Движнов, Сергей Брокш и Валентин Петухов (Вилса), проживающий в Праге Дмитрий Иванов (Камикадзе_Д), житель Краснодара Михаил Исютин, кировчанин Макс Джордан. Успели отметиться распространением фейка основатель группы MDK москвич Роберто Панчвидзе, стендап-комик петербуржец Данила Поперечный, активисты движения Навального Антон Волошин (Новокузнецк) и Ксения Пахомова (Кемерово), главред журнала The New Times Евгения Альбац и активистка Pussy Riot Ольга Борисова.

Между тем, по мнению бывшего сотрудника украинских спецслужб Александра Мединского, ныне имеющего статус политэмигранта, навряд ли Вольнов-Кувиков действовал единолично. За распространением фейка почти наверняка стоят кураторы из СБУ. «Для того чтобы такие пранкеры работали безнаказанно, они должны иметь кого-то за своей спиной. В данном случае, такая спина и надежный тыл — это спецслужбы Украины, которые заинтересованы в как можно более глубоком расшатывании социального строя в России», — приводит телеканал «Звезда» слова эксперта.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове в воскресенье, 25 марта. Как писало «URA.RU», жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В среду, 28 марта, в России объявлен общегосударственный день траура.