22:49 27 марта 2018 0

Евгений Вольнов распространил информацию о гибели трехсот человек в ТЦ Фото: скриншот видео

Действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего заведомо ложную информацию о количестве жертв при пожаре в Кемерово, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве заявили, что действия Вольнова были направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. «Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, действия украинца оценят в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре.

Евгений Вольнов опубликовал на своем youtube-канале видеоролик под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“». Представляясь сотрудником МЧС, он звонил работникам моргов Кемерово.

Однако Вольнов оказался далеко не единственным, кто распространял в Сети фейковую информацию о количестве жертв пожара в Кемерово. Так или иначе ему «помогли» десятки популярных российских блогеров, которые решили использовать трагедию в своих целях. К примеру, youtube-блогер Николай Соболев опубликовал видео, в котором сравнил кемеровскую трагедию с аварией на Чернобыльской АЭС. По его словам, сейчас власти якобы точно так же замалчивают реальные масштабы трагедии. В качестве доказательства Соболев приводит аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, подлинность которых невозможно установить.

Блогеры из проекта «Немагия» Михаил Печерский и Алексей Псковитин в своем видеоролике заявляют о «174 трупах в морге на Волгоградской» и опять же ссылаются на анонимные сообщения из WhatsApp. Другой блогер, Данила Поперечный, и вовсе ограничился заявлением в Twitter, даже не пытаясь приводить никаких доказательств. «Уверен, что там гораздо больше 200 жертв. Это реально большая трагедия для нашей страны», — написал он.

Позже сенатор Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей за распространение подобных фейков о кемеровской трагедии.