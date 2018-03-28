10:40 28 марта 2018 0

Никто из спасателей не отказался выйти на работу, несмотря на опасность обвала Фото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»

Кемеровский сотрудник МЧС рассказал об ужасах поисковой операции в сгоревшем торговом центре, которая завершилась лишь на третий день после начала сильного пожара — во вторник, 27 марта. Никто из спасателей не отказался выйти на работу в эти дни, несмотря на риски обрушения здания.

«Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там», — цитирует спасателя телеканал 360. Мужчина добавил, что условия работы были чрезвычайно тяжелыми, как в физическом (видимость была практически нулевой), так и в моральном плане.

«Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь, по трупам, пол трещал и лопался пузырями», — вспоминает сотрудник МЧС. Он уточнил, что они искали именно трупы, так как понимали, что в сложившейся ситуации выжить не представлялось возможным.

Собеседник издания подчеркнул, что роковыми факторами для посетителей «Зимней вишни» стала паника. «Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро», — заметил спасатель.

Крупный пожар в торгом центре Кемерова разгорелся 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, в их числе 41 ребенок. Как ранее писала «Национальная служба новостей», в кинотеатре дети попали в западню — двери одного из залов были заперты, а огонь распространялся слишком быстро. Спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил, что у них не было шансов на спасение. Школьники, осознавая это, звонили родным попрощаться. Указом президента 28 марта в России объявлен траур по жертвам трагедии.