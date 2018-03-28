{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
10:40  28 марта 2018 0

Спасатель рассказал о поиске погибших в кемеровском ТЦ. «Я никогда не видел столько детских трупов»

Никто из спасателей не отказался выйти на работу, несмотря на опасность обвалаФото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Кемеровский сотрудник МЧС рассказал об ужасах поисковой операции в сгоревшем торговом центре, которая завершилась лишь на третий день после начала сильного пожара — во вторник, 27 марта. Никто из спасателей не отказался выйти на работу в эти дни, несмотря на риски обрушения здания.

«Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там», — цитирует спасателя телеканал 360. Мужчина добавил, что условия работы были чрезвычайно тяжелыми, как в физическом (видимость была практически нулевой), так и в моральном плане.

«Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь, по трупам, пол трещал и лопался пузырями», — вспоминает сотрудник МЧС. Он уточнил, что они искали именно трупы, так как понимали, что в сложившейся ситуации выжить не представлялось возможным.

Собеседник издания подчеркнул, что роковыми факторами для посетителей «Зимней вишни» стала паника. «Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро», — заметил спасатель.

Крупный пожар в торгом центре Кемерова разгорелся 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, в их числе 41 ребенок. Как ранее писала «Национальная служба новостей», в кинотеатре дети попали в западню — двери одного из залов были заперты, а огонь распространялся слишком быстро. Спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил, что у них не было шансов на спасение. Школьники, осознавая это, звонили родным попрощаться. Указом президента 28 марта в России объявлен траур по жертвам трагедии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров