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28 марта 2018
13:29  28 марта 2018 0

Курильщиком, из-за которого экстренно посадили самолет из Москвы, оказался пермяк

Самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту ВолгоградаФото: Wikimedia Commons

Выполнение рейса Москва — Магас пришлось прервать из-за 54-летнего уроженца Пермского края. Именно уралец оказался курильщиком, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Пермяк курил в туалете самолета, несмотря на запрет. После посадку к воздушному судну подоспела полиция. «Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции», — приводит сообщение ведомства 59.ru. На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и нарушение запрета курения табака на отдельных территориях.

Теперь пермяку грозит штраф или арест на срок до 15 суток, передавало «URA.RU». Помимо этого, перевозчик вправе потребовать с нарушителя компенсацию расходов, связанных с экстренной посадкой самолета. Отметим, что воздушное судно вылетело, следуя по установленному маршруту, спустя 35 минут после посадки в Волгограде.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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