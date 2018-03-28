Курильщиком, из-за которого экстренно посадили самолет из Москвы, оказался пермяк

13:29 28 марта 2018 0

Самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда Фото: Wikimedia Commons

Выполнение рейса Москва — Магас пришлось прервать из-за 54-летнего уроженца Пермского края. Именно уралец оказался курильщиком, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Пермяк курил в туалете самолета, несмотря на запрет. После посадку к воздушному судну подоспела полиция. «Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции», — приводит сообщение ведомства 59.ru. На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и нарушение запрета курения табака на отдельных территориях.

Теперь пермяку грозит штраф или арест на срок до 15 суток, передавало «URA.RU». Помимо этого, перевозчик вправе потребовать с нарушителя компенсацию расходов, связанных с экстренной посадкой самолета. Отметим, что воздушное судно вылетело, следуя по установленному маршруту, спустя 35 минут после посадки в Волгограде.