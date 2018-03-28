15:08 28 марта 2018 12

Глава Кузбасса записал видеообращение к жителям региона Фото: официальный сайт президента РФ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев завил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя трагедией, случившейся в кемеровском ТРК «Зимняя Вишня». Об этом он рассказал в обращении к жителям Кузбасса.

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию», — заявил Тулеев. Глава Кузбасса также поблагодарил всех, кто помогает кемеровчанам и жителям области пережить трагедию. По его словам, поддержку выражает практически весь мир.

Тулеев указал, что в среду, 28 марта, начинаются перечисления средств в помощь семьям погибших при пожаре. По его словам, каждой семье, где оказались погибшие, областная власть перечислит миллион рублей. В то же время поддержку также окажет федеральное правительство, которое «тоже выделяет миллион рублей. Была работа предметная с предприятиями — они тоже перечислили деньги на наш расчетный счет бюджетный, там получается по три млн на каждого погибшего в семье. Таким образом, на момент разговора с вами каждая семья, где погибли, получает пять млн рублей», — подчеркнул губернатор Кузбасса.

Также глава региона пояснил, что выплаты получат все пострадавшие. Тяжелораненые получат по 400 тысяч рублей, а легкораненые — по 200 тысяч рублей. Он указал, что в области открыт расчетный счет, куда поступают пожертвования и помощь из других регионов.

Напомним, в столице Кузбасса в ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура. В Кемерове целый день проходят траурные церемонии прощания с погибшими.