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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
14:10  28 марта 2018 1

На Ямале до трагедии в Кемерово успели закрыть один ТЦ. Проверяют остальные

Один из ТЦ прокуратура успела закрыть до трагедии в КемеровоФото: Вячеслав Егоров

23 марта по иску прокуратуры города Губкинского городской суд приостановил деятельность торгового дома «Русь» за нарушение требований пожарной безопасности, сообщили «URA.RU» в окружном надзорном ведомстве. Пожарные инспекторы обнаружили проблемы с доступом к запасным выходам и отсутствие автономного аварийного освещения. Проверки начались после возгорания и задымления в подвальном помещении торгового центра в декабре 2017 года.

Управляющий торгового дома «Русь» Балаш Самедов рассказал агентству, что владелец здания уже закупил дорогостоящую систему аварийного автономного освещения и начинается ее монтаж. Завершить работы по соблюдению требований пожарной безопасности надеются до суда, назначенного на 9 апреля. Суд должен решить дальнейшую судьбу торгового центра.

Тем временем 28 марта на Ямале начинаются тотальные проверки всех торгово-развлекательных центров. Всего в округе действуют 32 ТРЦ. По словам первого заместителя ГУ МЧС России по ЯНАО Дмитрия Александрова, проверки центров проведут сотрудники прокуратуры при участии специалистов МЧС. «При проверке сотрудники МЧС обратят внимание на системы пожаротушения, эвакуационные выходы, а также на наличие и работоспособность сигнализации на объектах», — приводит слова Александрова ИА «Север-пресс».

Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, где погибли 64 человека. По всей стране начались проверки ТРЦ на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

Сергей Мороз
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